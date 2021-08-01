اليوم.. تسليم قطع أراضي مشروع «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الموافق 1 من أغسطس، في تسليم قطع أراضي مشروع «بيت الوطن للعاملين بالخارج»، بالحي الرابع داخل المدينة، على أن يستمر تسليم قطع الأراضى للفائزين بها، حتى يوم الاثنين 26/9/2021، ويشترط أن الحضور يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم قطع أراضى بيت الوطن، بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

مواعيد تسليم قطع أراضى بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

- سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بجميع المراحل، بالمنطقة H من 1 : 25، يوم الأحد 1/8/2021.

والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء 3/8/2021.

والقطع من 51 : 75، يوم الخميس 5/8/2021.

والقطع من 76 : 100، يوم الأحد 8/8/2021.

والقطع من 101 : 125، يوم الثلاثاء 10/8/2021.

والقطع من 126 : 158، والقطعة 173، يوم الأربعاء 11/8/2021.

- سيتم تسليم القطع بالمنطقة G، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 17/8/2021.

والقطع من 26 : 30، يوم الخميس 19/8/2021.

والقطع من 43 : 75، يوم الأحد 22/8/2021.

والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 24/8/2021.

والقطع من 101 : 124، يوم الخميس 26/8/2021.

- سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بالمرحلة الخامسة والتكميلية بالمنطقة K، أرقام (7 – 27 – 29 – 30 – 31 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 64 – 66 – 67 - 91)، يوم الثلاثاء 31/8/2021.

والقطع أرقام (93 – 94 – 97 – 98 – 99 - 100 – 101 – 102 – 105 – 106 – 107 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 127 – 129 – 130 – 131 - 135)، يوم الخميس 2/9/2021.

والقطع أرقام (136 – 137 – 138 – 139 – 141 – 142 – 143 – 145 – 146 – 147 – 149 – 159 – 163 – 165 – 167 – 170 – 171 – 172 – 174 – 175 – 176 – 177 – 179 – 180 – 181 – 182 – 184 – 188 – 190 – 193)، يوم الأحد 5/9/2021.

والقطع أرقام (194 – 195 – 196 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 212 – 213 – 214 – 216 – 217 – 220 - 222)، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

- سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة I ، ( 2 – 5 – 6 – 7 – 9 – 11 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 )، يوم الخميس 9/9/2021.

والقطع أرقام ( 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 68 – 69 – 70 – 75 – 86 – 88 – 89 – 90 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 109 )، يوم الأحد 12/9/2021.

والقطع بالمنطقة J، أرقام ( 3 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 27 – 28 – 30 -31 – 32 – 33 – 34 – 37 – 38 )، يوم الثلاثاء 14/9/2021.

والقطع أرقام ( 39 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 56 – 57 – 58 – 59 – 67 – 70 – 71 – 72 - 70 – 71 – 72 - 73 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 )، يوم الخميس 16/9/2021.

سيتم تسليم القطع بالمنطقة B، أرقام ( 22 – 29 – 30 – 31 – 32 – 58 – 59 – 64 – 66 – 76 – 78 – 79 – 105 – 106 – 107 – 108 – 114 – 116 – 142 - 143 – 144 – 145 – 154)، يوم الأحد 19/9/2021.

والقطع أرقام (155 – 166 – 170 – 171 – 173 – 174 – 175 – 176 – 187 – 188 – 189 – 214 – 215 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 226 – 227 – 229 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 247 – 248 - 249)، والقطعة 275 بالمنطقة A، يوم الثلاثاء 21/9/2021.

وتخصيص يوم الاثنين 26/9/2021 لمن تخلف عن الاستلام.