مواعيد تسليم أراضى «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة: تبدأ الثلاثاء المقبل

يستعد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لتسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة في مشروع «بيت الوطن»، بمنطقة شمال بيت الوطن (NORTH HOUSE).

ومن المقرر أن يبدأ تسليم قطع الأراضى، للعملاء الفائزين بها، من يوم الثلاثاء المقبل 1/6/2021، وحتى الخميس 10/6/2021، بشرط أن يحضر العميل الفائز بقطعة الأرض شخصيا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5% من قيمة الأرض.

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم أراضي «بيت الوطن»، بمدينة القاهرة الجديدة.

مواعيد تسليم أراضى «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

- سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (D) من 157 : 165، يوم الثلاثاء 1/6/2021.

- سيتم تسليم القطع من 166 : 175، يوم الأربعاء 2/6/2021.

- سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (E) من 31 : 43، يوم الخميس 3/6/2021.

- تسليم القطع من 67 : 81، يوم الأحد 6/6/2021.

- سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (G) من 14 : 23، يوم الإثنين 7/6/2021.

- تسليم القطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 8/6/2021.

- ويخصص يومي الأربعاء 9/6/2021، والخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​

وتعد مدينة القاهرة الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، وقطع الأراضى، بمساحات وأسعار مختلفة.

وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة، ونظام سداد محدد.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وتعد مدينة القاهرة الجديدة هي واحدة من أكبر وأرقى مدن محافظة القاهرة؛ إذ تقدر مساحتها بنحو 70 ألف فدان، تتكوّن من عدة تجمعات سكنية أكبرهم التجمع الخامس، إضافة إلى الرحاب و مدينتي والتجمع الأول والتجمع الثالث وغيرها.