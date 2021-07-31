«العيال كبرت 2».. لماذا تراجع سعيد صالح عن جزء ثان لـ«أسرة السكري»

حظيّت مسرحية «العيال كبرت» بنجاح كبير وشهرة واسعة، حتى أنّها أصبحت ضيف دائم على الشاشات في أعياد المصريين، الذين يجتمعون حولها ويشاهدونها، ترتفع قهقاتهم وتلمع أعينهم كأنّهم يرونها للمرة الأولى، يطلق نجومها جملا كوميدية تنفجّر معها ضحكاتهم، لكنهم أبدا لا يملون منها.

الجزء الثاني من العيال كبرت

ربما لا يعلم كثيرون أنّ الفنان الراحل سعيد صالح، الذي تحلّ اليوم ذكرى ميلاده الـ81، وتحل غدا ذكرى وفاته السابعة، كان يفكر في تقديم جزء ثان من مسرحية العيال كبرت، التي عرضت للمرة الأولى في العام 1979، وكانت بطولته إلى جانب الراحلين أحمد زكي، ويونس شلبي، وحسن مصطفى، وكريمة مختار، ونادية شكري، التي كانت بطلة ليوم واحد في المسرحية، وهو اليوم الذي وافق تصويرها للتلفزيون، أما البطلة التي أدت دور «سحر» لأكثر من 6 سنوات، هي الفنانة مشيرة إسماعيل.

لماذا توقف مشروع الجزء الثاني؟

كشف الفنان سعيد صالح، عن أسباب تراجعه عن تقديم جزء ثان من مسرحية العيال كبرت، في حوار قديم لصحيفة الأسبوع أجراه في العام 1998، قائلا إنّ تفكيره في عمل مسرحي جديد يعيده إلى خشبة المسرح، وراء تراجعه عن تقديم الجزء الثاني من المسرحية الخالدة، وأضاف أنّه سيعود إلى خشبة المسرح بعمل جديد في الموسم الصيفي، كتبه محمد شرشر، كما أنّه كان متفائلا للغاية بالعمل الجديد، الذي كان يدور حول الانتماء إلى الوطن.

مسرحية العيال كبرت

ودارت مسرحية العيال كبرت، حول أسرة من أب وأم و4 أبناء، الكبير «سلطان» وأدى دوره الراحل سعيد صالح، وهو شاب فاشل دراسيا، أما الثاني فهو «كمال» الذي جسّد دوره الفنان الراحل أحمد زكي، وهو متفوق في دراسته لكنه مرتبط بامرأة مطلقة ولديها 4 أبناء ويصرّ على الزواج بها، والثالث «عاطف» الذي أدى دوره الفنان الراحل يونس شلبي، وهو يعيش قصة حب وهمية مع «سعاد حسني»، والرابعة «سحر» التي أدت دورها الفنانة نادية شكري، وهي تحلم بالرقص والشهرة، أما الأب فأدى دوره الفنان الراحل حسن مصطفى، وأدت دور الأم الفنانة الراحلة كريمة مختار.