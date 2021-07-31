«فتى المسرح».. سعيد صالح «نمبر وان الأفلام الناجحة»: أنا رقم واحد

فنان كوميدي من الطراز الأول، حفر اسمه بين نجوم جيله بموهبة فذّة، انتمت للمسرح وترعرت فيه، حتى أنّه وصف نفسه في معظم لقاءاته مع الصحافة والإعلام، بأنّه «فتى المسرح» الذي ظلّ عاشقا له حتى النهاية، ومنتميا لـ«أبو الفنون»، هو الفنان سعيد صالح، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ81، وغدا تحل ذكرى وفاته السابعة.

أنا رقم واحد

لم يحظ سعيد صالح طوال مشواره الفني بدور «البطل الأوحد»، لكنه كان قاسما مشتركا في جميع الأفلام الناجحة، حيث قال في حوار قديم لصحيفة الوفد، أجراه عام 1990: «معظم الأفلام التي شاركت بها كنت رقم واحد، أنا قاسم مشترك في جميع الأفلام الناجحة».

نجم مسرحي مخضرم

رغم أنّ صالح لم يحظ بأدوار البطولة في السينما، لكنه كان نجم مسرحي مخضرم، وبطل للكثير من المسرحيات المهمة في تاريخ «أبو الفنون»، وبينها «الشحاتين، كعبلون، زيارة المستر جو، إزاز في إزاز، نحن نشكر الظروف، وشرم برم»، وغيرها الكثير من الأعمال التي أمتعت جمهوره، في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.

الخروج عن النص أمر «محمود»

رأى صالح أنّ الخروج المستمر عن النص في العمل المسرحي أمر «محمود»، فالإضافة «تلمّع العمل» وتجعل وصوله للجمهور أسهل وأبسط، لكنه اعترض على «الخروج عن الآداب»، كما أكد أنّ العمل المسرحي يجب أن يشتمل على أغنيات واستعراضات، فـ«أبو الفنون» يعتمد على الإبهار، وهو ما يتحقق عن طريق الأغنيات والاستعراضات في العمل المسرحي.

المسرح عاوز النجم لوحده

علّق صالح على تجارب نجوم السينما في جيله مع المسرح، قائلا إنّ التجربة كانت ناجحة مع البعض، لكن التوفيق لم يحالف آخرين، فـ«أبو الفنون» حسب قوله، يريد أن يكون النجم له وحده: «ميبقاش الفنان بيعمل فيلمين و3 مسلسلات ويروح المسرح بالليل مرهق وتعبان».