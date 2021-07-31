الشوط الأول.. مصر تتأخر بهدف أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل، بتقدم منتخب السامبا بهدف دون رد، أحرزه ماتيوس كونيا في الدقيقة 37 من المباراة المقامة على ملعب سايتاما، ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بضغط هجومي ومحاولة بناء الهجمات من الخلف، واحتسب الحكم خطأ ضد أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي، لتدخله مع مهاجم البرازيل.

وفي الدقيقة السادسة، تألق محمد الشناوي ونجح في إبعاد الركلة الركنية الني نفذها منتخب السامبا، وبعدها استمرت سيطرة المنتخب البرازيلي مع محاولة لاختراق دفاع الفراعنة، وسط تركيز من جانب أحمد حجازي وأسامة جلال ومحمود حمدي الونش.

وفي الدقيقة الـ13، أهدر أكرم توفيق فرصة تهديف محققة للمنتخب الأولمبي عبر رأسية تمر بجوار مرمى السامبا، وحاول منتخب الفراعنة الإمساك بالكرة في منتصف الملعب وبناء هجمات منظمة، وسدد كريم العراقي بغرابة شديدة لتصل الكرة بسهولة لحارس مرمى البرازيل في الدقيقة 22.

وتصدى حارس مرمى منتخب البرازيل لكرة عرضية من الجانب الأيسر للمنتخب الأولمبي، في الدقيقة 26، وعادت الكرة من جديد لمنتخب السامبا بحثا عن ثغرة في دفاع الفراعنة، ونجح الشناوي في التصدي لكرة قوية للمنتخب البرازيلي.

وواصل المنتخب البرازيلي فرض سيطرته على اللقاء، وأحرز ماتيوس كونيا، الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 37 من الشوط الأول من تسديدة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يحصل أكرم توفيق على إنذار في الدقائق الأخيرة، هو الثاني له بالبطولة، ليغيب بشكل رسمي عن مواجهة نصف النهائي حال تأهل الفراعنة.