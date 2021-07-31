ريان في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام البرازيل

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل الفراعنة أمام البرازيل، في المباراة التي تنطلق في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، بالدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، المقامة حاليا وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أسامة جلال.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، أحمد فتوح، كريم العراقي.

خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان.