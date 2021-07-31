منتخب مصر يودع طوكيو بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف

ودع منتخب مصر الأولمبي، دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، عقب الخسارة أمام نظيره البرازيل ، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سايتاما، ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم، وأحرز هدف منتخب السامبا ماتيوس كونيا في الدقيقة 37.

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بضغط هجومي ومحاولة بناء الهجمات من الخلف، واحتسب الحكم خطأ ضد أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي، لتدخله مع مهاجم البرازيل. وواصل المنتخب البرازيلي فرض سيطرته على اللقاء، وأحرز ماتيوس كونيا، الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 37 من الشوط الأول من تسديدة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يحصل أكرم توفيق على إنذار في الدقائق الأخيرة. وسيطر المنتخب البرازيلي، على الكرة في بداية الشوط الثاني، وتصدى محمد الشناوي لانفراد تام من منتخب البرازيل لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية للسامبا، في الدقيقة 55، ووسط تراجع لدفاعات الفراعنة سدد لاعب البرازيل كرة قوية مرت بجوار مرمى الشناوي في الدقيقة 58. وحاول الفراعنة تعديل النتيجة حتى نهاية المباراة، بعد تغييرات الجهاز الفني بنزول ناصر ماهر وناصر منسي، بدلا من عمار حمدي وطاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة، وسط تألق محمد الشناوي الذي حافظ على النتيجة، ليتأهل السامبا لنصف النهائي، ويواصل مسيرته في الدفاع عن اللقب الذي يحتفظ به من دورة الألعاب الأولمبية الماضية في ريو دي جانيرو 2016، فيما يودع المنتخب الأولمبي البطولة من ربع النهائي.