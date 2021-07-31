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يحدث اليوم.. مواجهة نارية بين مصر والبرازيل وتظاهرات في تونس لتأييد الرئيس

إيطاليا تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 ديسمبر

كتب:

حاتم سعيد حسن
07:29 ص | السبت 31 يوليو 2021
منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم

منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم

تستعرض «الوطن»، أهم فعاليات وأحداث اليوم السبت 31 يوليو، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- اليوم السبت 31 يوليو هو آخر أيام التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- شباب تونس يدعو الشعب للمشاركة فى مسيرة داعمة للرئيس قيس سعيد.

- بدء تنفيذ المشروع الرئاسي لإنشاء المحاور الرئيسية لمدينة العريش.

- استمرار منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بمشاركة مصر.

- مصر تلتقي البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

- إيطاليا تمدد حالة الطوارئ الصحية بدءٍ من 31 يوليو الجارى حتى 31 ديسمبر القادم.

- انطلاق مهرجان المسرح الحر بالأردن برئاسة لجنة التحكيم للمخرج خالد جلال.

- آخر أيام تمديد إقامات الوافدين في السعودية من دون رسوم.

- آخر أيام مد الحظر على رحلات الطيران الدولية في الهند.

- اليونسكو تجتمع فى الصين لاختيار مواقع التراث المنضمة للمنظمة.

- انطلاق قوافل طبية بقرى حياة كريمة في أسيوط: قرية أولاد محمد بمركز الغنايم.

- آخر مهلة لتلقى طلبات العدادات الكودية للتماشى مع قانون التصالح في مخالفات البناء.

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