يحدث اليوم.. مواجهة نارية بين مصر والبرازيل وتظاهرات في تونس لتأييد الرئيس
إيطاليا تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 ديسمبر
كتب:
حاتم سعيد حسن
07:29 ص | السبت 31 يوليو 2021
منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم
تستعرض «الوطن»، أهم فعاليات وأحداث اليوم السبت 31 يوليو، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:
- اليوم السبت 31 يوليو هو آخر أيام التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
- شباب تونس يدعو الشعب للمشاركة فى مسيرة داعمة للرئيس قيس سعيد.
- بدء تنفيذ المشروع الرئاسي لإنشاء المحاور الرئيسية لمدينة العريش.
- استمرار منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بمشاركة مصر.
- مصر تلتقي البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.
- إيطاليا تمدد حالة الطوارئ الصحية بدءٍ من 31 يوليو الجارى حتى 31 ديسمبر القادم.
- انطلاق مهرجان المسرح الحر بالأردن برئاسة لجنة التحكيم للمخرج خالد جلال.
- آخر أيام تمديد إقامات الوافدين في السعودية من دون رسوم.
- آخر أيام مد الحظر على رحلات الطيران الدولية في الهند.
- اليونسكو تجتمع فى الصين لاختيار مواقع التراث المنضمة للمنظمة.
- انطلاق قوافل طبية بقرى حياة كريمة في أسيوط: قرية أولاد محمد بمركز الغنايم.
- آخر مهلة لتلقى طلبات العدادات الكودية للتماشى مع قانون التصالح في مخالفات البناء.