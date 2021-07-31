يحدث اليوم.. مواجهة نارية بين مصر والبرازيل وتظاهرات في تونس لتأييد الرئيس

تستعرض «الوطن»، أهم فعاليات وأحداث اليوم السبت 31 يوليو، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- اليوم السبت 31 يوليو هو آخر أيام التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- شباب تونس يدعو الشعب للمشاركة فى مسيرة داعمة للرئيس قيس سعيد.

- بدء تنفيذ المشروع الرئاسي لإنشاء المحاور الرئيسية لمدينة العريش.

- استمرار منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بمشاركة مصر.

- مصر تلتقي البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

- إيطاليا تمدد حالة الطوارئ الصحية بدءٍ من 31 يوليو الجارى حتى 31 ديسمبر القادم.

- انطلاق مهرجان المسرح الحر بالأردن برئاسة لجنة التحكيم للمخرج خالد جلال.

- آخر أيام تمديد إقامات الوافدين في السعودية من دون رسوم.

- آخر أيام مد الحظر على رحلات الطيران الدولية في الهند.

- اليونسكو تجتمع فى الصين لاختيار مواقع التراث المنضمة للمنظمة.

- انطلاق قوافل طبية بقرى حياة كريمة في أسيوط: قرية أولاد محمد بمركز الغنايم.

- آخر مهلة لتلقى طلبات العدادات الكودية للتماشى مع قانون التصالح في مخالفات البناء.