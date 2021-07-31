اصطدام شاحنة أسمنت بقطار ركاب في روسيا

لقى سائق شاحنة أسمنت حتفه، اليوم السبت، إثر اصطدام الشاحنة بقطار ركاب في مقاطعة كالوغا وسط الجزء الأوروبي من روسيا، بحسب السلطات المحلية.

وأوضحت حكومة المقاطعة في بيان: أن القطار كان في طريقه من مدينة أدلر (بضواحي منتجع سوتشي على شاطئ البحر الأسود) إلى العاصمة الروسية موسكو، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين ركاب القطار، ويتم إجلاؤهم حاليا إلى محطات قطارات أخرى، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة «تاس» الروسية.