رئيس التحرير

محمود مسلم

«الصحة» تحرر محضرا ضد زوجة لاعب كرة قدم شهير بتهمة «السمسرة الطبية»

كتب:

مريم الخطري
02:34 م | السبت 31 يوليو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

قالت مصادر في وزارة الصحة إن الوزارة تقدمت ببلاغ ضد سيدة تدعى «منى. أ» يحمل رقم 6925 في 29 يوليو 2021، زوجة لاعب كرة قدم سابق «ن. س»، تتهمها بالسمسرة الطبية وتسهيل إقناع مشاهير بإجراء عمليات تجميل لدى جراح يدعى «محمد. غ»، الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أيام من قبل قوات الشرطة وتحرير قضايا له في قسم الشرطة، بتهمة إدارة عيادة دون ترخيص، بناء على بلاغ من وزارة الصحة.

الترويج يتم عن طريق إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

واشتهر الطبيب الشاب نتيجة للترويج له عن طريق إحدى الصفحات التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، للترويج له للقيام بعمليات التجميل، مقابل الحصول على نسبة من المريض والطبيب بالمخالفة للقانون المصري الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي.

وأوضحت المصادر أن هذا الطبيب الشاب يعمل مدرسا مساعدًا في كلية الطب في واحدة من الجامعات الحكومية الشهيرة، موضحة أن هذا الجراح تسبب في أخطاء طبية لعدد من المشاهير خلال الفترة الأخيرة، كادت تودي بحياتهم.

وقالت مصادر في نقابة الأطباء، إن النقابة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطبيب وزوجة لاعب كرة القدم المشهور، والتي تعمل في مجال السمسرة الطبية بالمخالفة للقانون.

اقرأ المزيد:

مفاجأة.. لاعب كرة قدم استجاب لنزوات طبيب الأسنان بزعم إلحاقه بنادٍ شهير

«الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

يمتلكها طبيب شهير.. ضبط منشأة طبية خاصة دون ترخيص بالشرقية

«15 جنيه وباكو بسكويت» أغرب رشوة رفضها طبيب عظام شهير

تحقيقات طبيب الدقي المتهم بالتحرش: راود لاعب كرة شهير فلقنه «علقة» ساخنة

وفاة طبيب عظام شهير بالمنوفية متأثراً بإصابته بكورونا