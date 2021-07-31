«الصحة» تحرر محضرا ضد زوجة لاعب كرة قدم شهير بتهمة «السمسرة الطبية»

قالت مصادر في وزارة الصحة إن الوزارة تقدمت ببلاغ ضد سيدة تدعى «منى. أ» يحمل رقم 6925 في 29 يوليو 2021، زوجة لاعب كرة قدم سابق «ن. س»، تتهمها بالسمسرة الطبية وتسهيل إقناع مشاهير بإجراء عمليات تجميل لدى جراح يدعى «محمد. غ»، الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أيام من قبل قوات الشرطة وتحرير قضايا له في قسم الشرطة، بتهمة إدارة عيادة دون ترخيص، بناء على بلاغ من وزارة الصحة.

الترويج يتم عن طريق إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

واشتهر الطبيب الشاب نتيجة للترويج له عن طريق إحدى الصفحات التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، للترويج له للقيام بعمليات التجميل، مقابل الحصول على نسبة من المريض والطبيب بالمخالفة للقانون المصري الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي.

وأوضحت المصادر أن هذا الطبيب الشاب يعمل مدرسا مساعدًا في كلية الطب في واحدة من الجامعات الحكومية الشهيرة، موضحة أن هذا الجراح تسبب في أخطاء طبية لعدد من المشاهير خلال الفترة الأخيرة، كادت تودي بحياتهم.

وقالت مصادر في نقابة الأطباء، إن النقابة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطبيب وزوجة لاعب كرة القدم المشهور، والتي تعمل في مجال السمسرة الطبية بالمخالفة للقانون.