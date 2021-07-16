مفاجأة.. لاعب كرة قدم استجاب لنزوات طبيب الأسنان بزعم إلحاقه بنادٍ شهير

ظلت جريمة هتك عرض شاب عشريني يدعى «أحمد .س»، على يد طبيب الأسنان المتحرش بالرجال طي الكتمان لمدة قاربت على 10 سنوات، حتى لاحظ الشاب الذي بلغ درجة كبيرة من النضج وأصبح عمره 29 عامًا، انتشار رسالة كتبها الممثل عباس أبو الحسن في عام 2020، تفيد بتعرضه للتحرش من قبل طبيب الأسنان «باسم. س»، عندها تذكر الشاب ما فعله معه الطبيب نفسه في عام 2011، وقت أن كان عمره 19 عاما، وكان يعمل حينها في شركة تسليمات متعلقات ومقتنيات العملاء، من خلال قيام الطبيب بالتحرش به بالقوة، بعد أن أوهمه بقدرته على إلحاقه بنادٍ رياضي شهير بعد أن عرف أنه لاعب كرة قدم.

رواية لاعب كرة القدم

وشرح الشاب في تحقيقات النيابة روايته، بقوله إنه توجه في غضون عام 2011 إلى عيادة طبيب الأسنان المتحرش لتسليمه بطاقة بنكية «فيزا كارد»، بحكم عمله في شركة تسليمات متعلقات ومقتنيات للعملاء آنذاك، وعندما انصرف فوجئ بالطبيب يلاحقه على سلالم العقار، وأبلغه بقدرته على إلحاقه بنادٍ رياضي شهير بعد أن عرف من الشاب أنه لاعب كره قدم في الدرجة الثانية، وطلب من الشاب العودة معه إلى مكتبه حتى يستكمل بياناته وخلال وجودهما في مكتبه تحرش به بالقوة.

فيديو يوثق الجريمة

تحقيقات نيابة استئناف القاهرة مع طبيب الأسنان المتحرش وثقت رواية الشاب الذي قال إنه استجاب لضغوط المتهم، وأن الطبيب نجح في تصويره بالفيديو، وكان يستخدم هذا الفيديو في الضغط عليه لمواصلة تلك الجريمة.

تلك الواقعة التي وثقتها تحقيقات النيابة بالفيديو وأطمأنت إليها المحكمة، قررت معاقبة المتهم عنها بالسجن لمدة 3 سنوات، بجانب 3 تهم أخرى حصل المتهم على عقوبات منفردة عن كل تهمة ليصل إجمالي مدة سجنه إلى 16 عاما عن إجمالي 4 تهم نظير التحرش بـ 4 رجال بالقوة داخل عيادتيه في الدقي والشيخ زايد.

وشرح الشاب «أحمد.س» أنه بعد 10 سنوات سنوات تقريبا من الجريمة، فوجئ بتداول منشور للممثل عباس أبو الحسن يحكي عن تحرش الطبيب «باسم. س» به، عندها أسرع بالانضمام إليه وتواصل معه، وانضم إلى الدعوى الجنائية التي تم تحريكها ضد المتهم، وهو طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بالقوة.