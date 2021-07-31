استئناف تصوير فيلم «ميني بار»: باقي 60% من المشاهد

يستأنف أبطال فيلم «مينى بار» تصوير مشاهد العمل فى الديكورات الخاصة «الداخلية و الخارجية»، خلال الأيام القليلة المُقَبَّلة للانتهاء منه قريبًا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا التى أثرت على صناعة السينما حول العالم.

«ميني بار» بين الأكشن والمفارقات الكوميدية

وقال الفنان مدحت تيخا، في بيان صحفي اليوم، إن فريق العمل في جلسات عمل مكثفة للتحضير لاستكمال تصوير باقى مشاهد العمل ككل للانتهاء منه، ومن المقرر أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة المُقَبَّلة، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنانين نضال الشافعى ومنة فضالى.

وقال مخرج فيلم «ميني بار»، محمد الخضرى، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والمفارقات الكوميدية بأنه انتهى من تصوير أكثر من 40% من مشاهد الفيلم، وسيكون أول مشاهد استئناف التصوير بمعظم نجوم العمل، فى أحد أماكن التصوير قريبًا، وأنه يعكف حاليًا على معاينة أماكن تصوير المشاهد الجديدة وتنسيق المواعيد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، ووضع خطة زمنية مجدولة للانتهاء من تصوير العمل.

ومن جهته، نفى مدحت سعد، منتج فيلم «ميني بار»، ما تردد بشأن وقف تصوير الفيلم من قبل الرقابة على المصنفات الفنية بزعم أنه يحتوي على مشاهد تخدش الحياء، وتدعو إلى الرذيلة.

يشار إلى أن فيلم «مينى بار» بطولة نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، مني فضالي، راندا البحيري، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، روان فؤاد، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبري عبد المنعم، إبراهيم المصري، إبرام سمير.

كما يشارك فى العمل: أحلام حجي، الكابتن لوشا، المطرب العراقي محمد السالم، بسام كارم، ماجد إسكندر، محمد السني، ومجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم ميدو عادل، ياسر علي ماهر، من إنتاج شركة آرت ميوزيك للإنتاج الفني والسينمائي، سيناريو وحوار طارق رمضان.