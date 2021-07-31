تفاصيل تنمية قرى 6 مراكز بالبحيرة ضمن «حياة كريمة»

ساهمت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، في إحداث طفرة غير مسبوقة داخل قرى محافظة البحيرة، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء عاشها سكان تلك القرى.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشار «آمنة» إلى المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة، بواقع 8021 مشروعا في شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون)، بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية وأكثر من 3900 تابع.

وضمن المشروعات الجاري تنفيذها، تم متابعة أعمال إنشاء 4 مجمعات خدمات بقرى آدم وأبو بكر الصديق والشجاعة وأبو العطا بمركز أبو المطامير، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات بقرية بطورس بأبو حمص، وكذا صب خرسانة الدور الثاني علوي لمجمع خدمات دسونس أم دينار بمركز دمنهور، وتنفيذ مجمع خدمات قرية عزب حوش عيسى.