مبادرة حياة كريمة بالبحيرة.. مشروعات وتوعية وتثقيف وخدمات وعامة

بنفس القدر الذي تهتم به مبادرة حياة كريمة، في بناء المنشآت العامة والخدمية وتطوير البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجا، تعسعى المبادرة للنهوض بمستوى الفرد وتحسين مستواه الصحي والمعيشي، وفي هذا الإطار نفذت محافظة البحيرة قوافل سكانية شاملة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

قوافل سكانية بقرى مبادرة «حياة كريمة»

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، ووحدة السكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قوافل سكانية شاملة بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المحافظة.

خدمات القطاع الطبي

ومن تلك القوافل التي نفذت الوحدة المحلية بحوش عيسى آخرها، يتم الكشف على أهالي قرى مبادرة حياة كريمة وقرى الخريجين، على أن يتم صرف العلاج بالمجان من خلال عيادات متنقلة «باطنة - جراحة عامة - نساء وتوليد - أطفال - جراحة مسالك بولية - تنظيم أسرة - طب أسنان - معمل الدم - معمل الطفيليات - أشعة الموجات الصوتية - الكشف المبكر - تثقيف صحي».

خدمات قطاع الطب البيطري

واهتم قطاع الطب البيطري بالقوافل السكانية، وتقديم ندوات توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها، كما يتم الكشف على المواشي الموجودة بالحظائر والمزارع الكبرى، وكذا رشها لتفادي الإصابة بالأمراض الجلدية، وتقديم العلاج المجاني للمواشي المريضة.

خدمات متنوعة ضمن مبادرة حياة كريمة

وتقدم القوافل السكانية خدمات متنوعة، منها اهتمام الهيئة العامة لمحو الأمية بعقد امتحانات للمتقدمين، والعمل على تقليل نسبة الأمية، في الوقت الذي تقوم فيه الإدارات التعليمية على توعية المواطنين بأهمية التعليم والحفاظ على صحة أطفالنا والاهتمام بالتغذية السليمة لهم.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، يتم توعية المواطنين حول الخدمات المقدمة من التضامن الاجتماعي والرد على استفساراتهم حول برنامج تكافل وكرامة.

ومن خلال قطاع مياه الشرب، قدمت شركة المياه التوعية للمواطنين حول ترشيد الاستهلاك وطرق التخلص الآمن من المخلفات بجانب تحليل عينات لمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها.

كما يهتم قطاع الأوقاف بالمشاركة أيضا، حيث يتم عقد ندوة حول تنظيم الأسرة في الإسلام ومخاطر الزواج المبكر والمشاكل النفسية للشباب في سن المراهقة.