نقابة القطاع الخاص تطالب «القومي للأجور» بإصدار منشور العلاوة الدورية

طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بإصدار منشور لما انتهى إليه المجلس في اجتماعه بتاريخ 28 يونيو الماضي، بكامل تشكيله، حيث جرى الاتفاق على إقرار المجلس بتحديد العلاوة الدورية بما قيمته 3%، من الأجر التأميني المثبت في «استمارة 2 تأمينات».

وأضاف «خليفة»، في بيان اليوم، أنَّه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021 – 2022، بما نسبته 3% من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي حسب المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وبحد أدنى 60 جنيهًا.

وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنَّه بناءً على الدراسة التي أعدتها لجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات، لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي، توصل إلى نسبة 3% تزيد على 7% من الأجر الأساسي، وجرى الاتفاق على وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيهًا يجري تطبيقها من يوليو الجاري.

وطالب «خليفة»، الحكومة، بإصدار منشور العلاوة الدورية التي أقرّها المجلس القومي للأجور، وتوزيع المنشور على مديريات القوى العاملة، لإبلاغ المنشأة حتى يجري صرف العلاوة مع راتب شهر يوليو الجاري.