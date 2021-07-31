الأوقاف تعلن ضوابط توزيع لحوم الأضاحي: منها منع التصوير

أعلنت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لتوزيع لحوم الأضاحي بمختلف محافظات الجمهورية، منها مراعاة الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ومنع التصوير أثناء عملية التوزيع.

وبخصوص توزيع لحوم الأضاحي، أشارت الوزارة في بيان عنها اليوم، إلى أنه في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، يتم غدًا الأحد 1-8-2021م، توزيع 19 طن لحوم أضاحي، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: البحيرة والقليوبية والبحر الأحمر وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات البحيرة وأسيوط والمنيا، و 3 أطنان لمحافظة القليوبية، وطنين لمحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، وذلك للأسبوع الثاني منذ بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه يصل إلى 173 طنًّا من اللحوم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية وبني سويف والفيوم والشرقية والغربية والمنيا والبحيرة والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وأسوان وشمال سيناء والأقصر وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد.

ضوابط توزيع لحوم الأضاحي

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، مشيرة إلى «أننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم».

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، «سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالي» بحسب بيان الوزارة.