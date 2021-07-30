40 طن لحوم من الأوقاف لتوزيعها على الأكثر احتياجا بالدقهلية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من المتوقع هذا العام أن تحصل محافظة الدقهلية 40 طنا من لحوم الأضاحي لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية، وهي ضعف الكمية السنوية للمحافظة وأن إجمالي مبالغ صكوك الأضاحي هذا العام بلغت ما يقرب من 140 مليون جنيه قابله للزيادة مما يدل علي ثقة المواطنين في الوزارة من خلال توزيع اللحوم على المستحقين، بالإضافة إلي مفجأة سعيدة لسكان مدينة المنصورة وهي توقيع برتوكول تعاون لانشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لمحافظة الدقهلية، اليوم، وكان في استقباله قيادات محافظة الدقهلية، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والمستشار عبد الحميد همام الرئيس السابق لمحكمة المنصورة الابتدائية وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأوقاف بالمحافظة.

تسليم دفعة جديدة من لحوم الأضاحي

وشهد وزير الأوقاف استلام الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي بإجمالي 4 أطنان لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة علي عدد من إدارات الأوقاف هي إدارة شرق وغرب المنصورة وبلقاس واجا وميت غمر والسنبلاوين ومنية النصر.

توقيع برتوكول لإنشاء موقف سيارات الأجرة الجديد

ووقع كل من وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية بروتوكول تعاون لإنشاء مجمع لمواقف السيارات الأجرة في مدينة المنصورة، ومجمع خدمات به، لخدمة سكان المحافظة، وألقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم بمسجد الشيخ عبيد بمدينة نبروه بعنوان «مخاطر استباحة المال العام والحق العام».

وشهدت محافظة الدقهلية اليوم، افتتاح مسجدين بعد تجديدهما وهما مسجد الشيخ عبيد في مدينة نبروه، ومسجد أبو السيد، ميت تمامة بمركز منية النصر