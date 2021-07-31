وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح عن عمر ناهز 59 عاما

كشف الناقد الكويتي، عبد الستار ناجي، تفاصيل وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، اليوم، عن عمر ناهز 59 عاما، في العاصمة البريطانية بعد صراع مع المرض.

وقال ناجي لـ«الوطن»، «توفيت منذ ساعتين تقريبا في العاصمة البريطانية في مستشفي وليستون بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفقا لزوجها مازن التميمي».

وجاء الرحيل بعد رحلة طويلة قضتها في صراع مع المرض على مدار العامين الماضيين، حيث أجرت عدة عمليات جراحية، وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة، ومع تدهو حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، سافرت إلى العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج هناك، ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، قبل أن تفارق الحياة.

من هي الفنانة الكويتية انتصار الشراح

يذكر أن الفنانة الكويتية، ولدت عام 1962، وبدأت العمل الفني في عام 1980، وتعتبر إحدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت، واشتهرت بأدوارها الكوميدية في عدد كبير من المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية. ومن أهم أعمالها مسرحية «باي باي لندن» و«انتخبوا أم علي» وبرنامج «فضائيات»، وأوبريت «بعد العسل» وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.

ونعى عدد كبير من الإعلاميين والفنانين الكويتين الفنانة الراحلة، من بينهم الإعلامية مي العيدان، التي نشرت عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون، عزائنا لعائلتها ولكل محبينها، رحلت بنت شارد بن جمعة، من نفس الأرض التي رحل منها شارد.. باي باي لندن.. باي باي انتصار».

الثقافة الكويتية تنعى انتصار الشراح: إحدى رائدات الفن الكويتي

كما نعت وزارة الثقافة الكويتية الفنانة الراحلة، التي وصفتها بـ«إحدى رائدات الفن الكويتي في المسرح والدراما والبرامج التلفزيونية»، في بيان صحفي، قائلة: «الفنانة القديرة انتصار الشراح التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 59 عاما بعد رحلة عطاء حافلة في مجال الفن استمر على مدى 4 عقود من الزمن».