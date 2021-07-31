أرخص سيارة رياضية في «مبادرة الإحلال» قسطها 2981 جنيها

شهدت مبادرة إحلال السيارات الإعلان الرسمي عن سعر أول سيارة suv رياضية في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، إضافة سيارات شيري تيجو 3، التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض على موقع مبادرة الإحلال الرسمي، وذلك ضمن خيارات السيارات المتاحة أمام العملاء المشاركين بها وسجَّلت سعر السيارة «تيجو 3» 228.9 ألف جنيه والسيارة تم طرحها في سوق السيارات المحلية بفئة واحدة فقط.

القسط الشهري

كما تم نشر سعر السيارة في حالة شرائها عن طريق مبادرة إحلال السيارات، حيث يتراوح قسط السيارة شيري تيجو 3 حال السداد على 7 سنوات تقسيط القسط الشهري يتراوح ما بين 3827 وحتى 4217 جنيها حسب سن المتقدم لمبادرة إحلال السيارات.

2981 جنيه قسط

وتم الإعلان في حالة تقسيط السيارة على فترة زمنية 10 سنوات سيتم دفع قسط شهري من 2981 حتى 3418 جنيه على حسب سن المتقدم للمبادرة إحلال السيارات.

سجلت السيارة شيري تيجو 3 لفئة السيارة suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي داخل السوق المحلية بفئة واحدة.

السيارة شيري تيجو 3 بها محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 160 نيوتن/ متر.

تمتاز السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

تعتبر السيارة تيجو 3 تستهلك متوسط 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

سجلت سرعة السيارة شيري تيجو 3 السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

طول قاعدة العجلات إلى 2510 ملم، كما ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 190 ملم.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 550 لترا.

السيارة تيجو 3 المطروحه بمبادرة إحلال السيارات مزودة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح أمامية مع خاصية التحكم في مستوى ارتفاع الإضاءة، ومصابيح خلفية LED، شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD،– مخرج USB- بلوتوث».