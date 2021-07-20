3 آلاف جنيه زيادة في أسعار «تيجو 3» بعد دخولها مبادرة الإحلال

بعد الإعلان عن السيارة شيري تيجو 3، أنها أول سيارة suv الرياضية من ضمن السيارات التي تدخل مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس السيسي، شهدت السيارة انتشارا واسعا في سوق السيارات المحلي.

زيادة في سعر السيارة

وخلال الساعات الماضية، أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات بالمحافظات عن فرض زيادة سعرية بشكل غير رسمي على طراز السيارة شيري تيجو3، وسجل سعر الأوفر برايز زيادة في سوق السيارات 3 آلاف و4 آلاف جنيه خلال الشهر الجاري.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، لـ"الوطن" إن الأوفر برايس هو مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المباعة، وذلك مقابل التسليم الفوري أو اختيار لون السيارة وعدم الانتظار بقوائم الحجوزات.

مبادرة إحلال السيارات

وكان أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أكد لـ"الوطن"، أن وزارة المالية تلقت إخطارا يفيد بالموافقة على مشاركة السيارة شيري تيجو 3 طراز موديل 2022، المقدمة من الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر في هذه المبادرة؛ وذلك في إطار حرص وزارة المالية على توفير عدد كبير ومتنوع من السيارات، بما يتيح بدائل متعددة أمام المواطنين الراغبين في إحلال مركباتهم المتقادمة من أجل تلبية احتياجاتهم .

وأكد منير، أن الشركة المصنعة تقدم ضمانًا للسيارة التي تتاح بفئة واحدة وذلك لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما أقرب، مضيفًا أنه سيتم إتاحة اختيار هذه السيارة للاستخدام الشخصي، ضمن سيارات المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني .

سمات السيارة شيري

ينتمي طراز تيجو 3 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الرياضية SUV، مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصان وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر ومن المعروف يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر فى الـ100 كيلومتر.