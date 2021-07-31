تعليم جنوب سيناء: 68.6% نسبة النجاح في الدبلومات الفنية

هنأ محمد حامد عقل، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/ 2021، ونقل إليهم تهنئة محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، للطلبة الناحجين والمتفوقين على مستوى المحافظة، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق، وذلك بشعب التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، مشيراً إلى نسبة النجاح في الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، بلغت 68.6%، في مختلف التخصصات.

ترتيب الأوائل في شعبة التعليم الصناعي:

１- أحمد وائل إبراهيم عبد الحفيظ، قسم كهرباء، بمدرسة رأس سدر الصناعية، وحصل على المركز الأول بمجموع 618 درجة، بنسبة 88.3%.

２- محمد مجدي ذكي أبو المجد، قسم كهرباء، بمدرسة دهب الصناعية، وحصل على المركز الثاني بمجموع 615 درجة بنسبة 87.8%.

３- ديفيد جرجس عبده جاب الله، قسم كهرباء، بمدرسة طور سيناء الصناعية، وحصل على المركز الثالث بمجموع 612 درجة بنسبة 87.4%.

４- أشرقت إبراهيم مصطفى أحمد، قسم تبريد، بمدرسة طور سيناء الصناعية، وحصلت على المركز الرابع بمجموع 607 درجات بنسبة 86.7%.

ترتيب الأوائل بشعبة الثانوي التجاري:

１- سمية عبد الرحمن سليم، قسم تسويق، بمدرسة التجارة الثانوية بنات بطور سيناء، حصلت على المركز الأول بمجموع 536 درجة بنسبة 92.4%.

２- هند محمد إبراهيم أبو السعود، قسم تسويق بمدرسة التجارة الثانوية الفنية بنات بطور سيناء، حصلت على المركز الثاني بمجموع 535 درجة بنسبة 92.2%.

ترتيب الأوائل بشعبة الثانوي الزراعي:

１- ملك أسامة محمد السيد، قسم تصنيع غذائي، بمدرسة الطور الثانوية الزراعية، وحصلت على المركز الأول بمجموع 415 درجة بنسبة 75.4%.

２- شروق عبد الرحمن إبراهيم محمد، قسم تصنيع غذائي، بمدرسة الطور الثانوية الزراعية، وحصلت على المركز الثاني بمجموع 401 درجة بنسبة 72.9%.

قائمة الأوائل بشعبة التعليم الفندقي:

１- هدير خالد عبد الجواد الجمل، قسم مطعم، بمدرسة الطور الثانوية الفندقية، وحصلت على المركز الأول بمجموع 461 درجة بنسبة 80.8%.

２- آية مصطفى محمود سيد أحمد، قسم مطعم، بمدرسة الطور الثانوية الفندقية، وحصلت على المركز الثاني بمجموع 456 درجة بنسبة 80%.

جدير بالذكر أن أعداد المتقدمين لامتحان شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/ 2021 بلغ 891 طالباً وطالبة، بلغ عدد الناجحين منهم 612 طالباً وطالبة، بنسبة 68.6%.