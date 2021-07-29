تعليم جنوب سيناء: لم نرصد أي شكاوى من امتحان الإنجليزية

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت دون مشاكل، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى، وجرى متابعة وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بالمحافظات قبل بدء الامتحان، وتأمين نقلها إلى مراكز التوزيع.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح صحفي، اليوم، أن جميع اللجان التزامت بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل وأثناء الامتحانات، لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار إلى أنه قام اليوم الخميس بمتابعة سير لجنتي مدرسة السادات الثانوية بنات، ومدرسة جمال عبد الناصر التابعتين لإدارة رأس سدر، لمتابعة الالتزام بتطبيق وجودة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجنة، وذلك وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة، وتوافر أدوات التعقيم والمطهرات والكمامات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، بمحافظة جنوب سيناء أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم، بواقع 698 طالبا وطالبة، داخل 13 لجنة إمتحانية، ومركزين رئيسيين و 5 مراكز فرعية.

واحتفل طلاب و طالبات الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، في جنوب سيناء، بانتهاء الامتحانات، بإطلاق الزغاريد عقب خروجهن من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية.

وتباينت ردود فعل الطلاب على امتحان اللغة الإنجليزية ومستوى الأسئلة الواردة به، حيث قال بعضهم أن الوقت مناسب لكن كانت هناك بعض الكلمات الغريبة والصعبة، فيما قال البعض أن القطعتين كانتا في منتهى الصعوبة وفيها كلمات لم نعرفها، وقال آخرين إن الامتحان جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان مناسبًا.