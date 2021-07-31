ختام حفلات فرقة رضا ضمن «صيف الإنتاج الثقافي» اليوم

تختتم فرقة رضا حفلاتها اليوم السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافي»، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 16 سبتمبر المقبل، في الثامنة مساءً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتقدم الفرقة ولمدة ساعة ونصف مجموعة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبي الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار علي إسماعيل، تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، وهي «لحظة رنا، البحر بيضحك ليه، الطبول، لقصر بلدنا، العرقسوس، أغنية الحجالة، رقصة الحجالة، العصا».

وتنطلق أولى حفلات السيرك القومي والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، غدا الأحد، وتشارك الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، في فعاليات البرنامج وتقدم «الفرقة القومية للموسيقى الشعبية»، بإشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، باقة من المواويل وأغاني الطرب الشعبي الأصيل، بمصاحبة الطبل البلدي والربابة والناي والمزمار، خلال الفترة من 1 حتى 4 أغسطس المقبل.

ويقدم نجوم «السيرك القومي» مجموعة من أروع فقرات فنون السيرك، بإشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومي، منها فقرة «المهرج، الساحر، الجونجلير، التوازن على البيسكليت، الكاوتشوك، الكرابيج، التيابلو، الدودة الشقية»، في الفترة من 1 حتى 4 أغسطس المقبل، ثم يستأنف حفلاته بالبرنامج في الفترة من 15 أغسطس المقبل حتى 1 سبتمبر المقبل.

ويتضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 30 جنيهًا، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصًا على الجمهور والعاملين بالقطاع.