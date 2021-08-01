ولادة الملك عبدالله ووفاة الملك فهد.. أهم أحداث ومواليد ووفيات 1 اغسطس

يهل علينا اليوم الأول من أغسطس 2021 ، وبهذه المناسبة تقدم « الوطن » لقرائها أهم الأحداث التي شهدها الأول من اغسطس على مدار التاريخ، وأيضا ترصد أهم الشخصيات التي ولدت في هذا اليوم، وكذلك أهم الشخصيات التي فارقت الحياة في 1 أغسطس.

اكتشاف فنزويلا في 1 أغسطس وولادة الملك عبدالله بن عبد العزيز ووفاة الملك فهد

وكانت من بين أهم الأحداث التي شهدها 1 أغسطس على مدار التاريخ، اكتشاف دولة فنزويلا في الأول من أغسطس 1498، بينما كان من مواليد هذا اليوم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الملك السادس للمملكة العربية السعودية، ومن بين الوفيات الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

واليكم أهم هذه الأحداث في النقاط التالية:

1498 - كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا.

1619 - وصول الفوج الأول من العبيد الأفارقة إلى ولاية فيرجينيا.

1774 - اكتشاف عنصر الأكسجين.

1790 - إجراء أول تعداد للسكان في الولايات المتحدة، وكان تعداد السكان آنذاك 4 ملايين مواطن للولايات الثلاث عشرة.

1834 - صدور أول طابع بريدي في البرازيل.

1876 - كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين من ولايات الولايات المتحدة.

1902 - الولايات المتحدة تشتري حقوق قناة بنما من فرنسا.

1914 - ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى.

1920 - تأسيس الحزب الشيوعي البريطاني.

1933 - القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

1943 - استقلال بورما وإعلان انضمامها لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

1945 - تأسيس الجيش اللبناني والجيش السوري.

1967 - إسرائيل تحتل القدس الشرقية.

1981 - بدء بث محطة MTV الموسيقية.

2005 - الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز.

2013 - منح إدوارد سنودن لجوءًا سياسيًا مؤقتًا لمدة عام في روسيا.

2014 - جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في رفح، أسفرت عن قتل 140 فلسطينيًا وجرح 1000 آخرين.

2017 - عائلة البرمجيّ السوري الفلسطيني باسل خرطبيل، تؤكد إعدامه على يد السُلطات السوريَّة سنة 2015، بعد أن انقطعت أخباره مُنذ أن نُقل من سجن عدرا آنذاك.

2018 - منح ميدالية فيلدز في الرياضيات لعام 2018 لكل من كوجر بيركار وأليسيو فيجالي وبيتر شولز وأكشاي فينكاتيش.

أهم مواليد 1 أغسطس من الشخصيات الهامة

- عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الملك السادس للمملكة العربية السعودية.

- ألكسندر الأول ملك اليونان

-أنطونيو غوميز لاعب خط وسط ريال مدريد ومنتخب إسبانيا

-أغسطس فيليبس الممثل الأمريكي الشهير.

- الفنان أنور إسماعيل ممثل مصري.

- الفنان محمد الشويحي، ممثل مصري.

وفيات أهم الشخصيات في 1 أغسطس

-الملكة آن، ملكة بريطانيا.

- الأديب المصري إبراهيم عبدالقادر المازني.

- الكاتب والأديب المصري يوسف إدريس.

- الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.