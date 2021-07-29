الأرصاد تحذر: شهر أغسطس الأكثر حرارة وارتفاعا في الرطوبة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حاليا موجة حارة، وتستمر حتى الأسبوع المقبل، وترتفع خلالها درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح العظمى في القاهرة والوجه البحري ما بين 39 و40 درجة الأسبوع المقبل، بينما تسجل على جنوب البلاد ما بين 43 و44 درجة، والسواحل الشمالية مازالت الأفضل حالا، وتتراوح ما بين 33 و34 درجة.

نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الخميس، أنّ نسب الرطوبة مازالت مرتفعة بشكل كبير، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، فإذا كانت الحرارة بالقاهرة تسجل 39 لـ 40 درجة، إلا أنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة تكون درجة الحرارة المحسوسة تصل 42 و43 درجة مئوية.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت إلى أنّ سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تقدم وامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يؤثر على البلاد برياح شمالية شرقية لشمالية غربية، ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، كما أنه من المعروف بأن في أغسطس هو أكثر الشهور ارتفاعا في الحرارة وبنسب الرطوبة أيضًا، وارتفاع الحرارة مستمر طوال الأسبوع المقبل.

أضرار التعرض لأشعة الشمس

ونصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة «من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 عصرا»، وعند ضرورة النزول للشارع في هذه الفترة، من الأفضل اللجوء لوسائل الحماية من أشعة الشمس مثل الشمسية أو ارتداء قبعة لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

نصائح لتجنب أضرار أشعة الشمس

وطالبت المواطنين أيضًا بضرورة شرب السوائل وكميات كبيرة من المياه، ومن الضروري ارتداء ملابس قطنية لونها فاتح، لتعكس أشعة الشمس وتمتص العرق.