مع نهاية شهر يوليو، يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب المعاشات، عن مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021، عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، للتوجه إلى إقرب ماكينة صرف، وسحب معاشات شهر أغسطس 2021، فيما يمكن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة الإلكترونية، سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2021، يبدأ من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس2021، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف معاشات أغسطس2021 استعدادًا لصرفها من ماكينات البنك والبريد، وكذلك من خلال شركة فوري.

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أغسطس 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، من أصحاب المعاشات.

وتسهيلا على المواطنين الراغبين فى صرف معاشات شهر أغسطس 2021، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول بداية من أغسطس؛ للتسهيل على المواطنين، وفي إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط هاتفه المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

كما يمكن صرف المعاشات والمرتبات، من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الخاصة ببنك ناصر أو البنوك الأخرى.

وخلال الفترة القادمة، سيتم العمل على «تفعيل كارت ميزة» بدلا من «بطاقات صرف المعاشات» بحيث يمكن صاحب المعاش من إجراء عملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش من خلال «تفعيل كارت ميزة» الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، مشيرة إلى تحويل ما يقارب من 3 ملايين و900 ألف «بطاقة صرف معاش» إلى «كارت ميزة» حتى الشهر الماضي.