شعبة الصناعات الغذائية: الملح المغشوش أخطر من غير المطابق للمواصفات

قال الدكتور محمد باشنفر، رئيس شعبة الصناعات الغذائية المتنوعة، إن هناك فارقا ما بين الملح المغشوش، والملح غير المطابق للمواصفات القياسية، حيث إن الأخير يكون به مشكلة في كمية اليود أو رطوبة الملح بداخله، ويكون ضرره أقل بكثير من الملح المغشوش أو غير الصالح.

وأضاف «باشنفر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن نسبة الملح المغشوش في مصر منذ 4 سنوات كانت عالية وتصل لـ30% من كميات الملح الموجودة في الأسواق، ولكن وبفضل المجهودات التي قامت بها الوزارات المعنية تم هبوط تلك النسبة لأقل من 5% فقط.

وأوضح أن مصر من الدول الرائدة في صناعة الملح، حيث إنه ضمن السلع الأساسية التي تتمتع الدولة بالاكتفاء الذاتي الكامل فيها، «إحنا عندنا إنتاج وتصدير».

وأكد أن الملح المغشوش هو ذلك الملح الذي يجري بيعه في شكائر مجهولة المصدر، ويكون موجودا بالأسواق الشعبية ويجري بيعه بالكيلو جرام، «لو بنشتري الملح من السوبر ماركت أو البقالة الكبيرة في أي شارع رئيسي فكل الملح ده مطابق، وكل الشركات عليها رقابة من وزارة الصناعة والتموين على حد السواء».

وكانت «الوطن» قد نشرت صورا لأكياس ملح ضارة تباع بالمحال التجارية والسوبر ماركت ومحال البقالة وتسمى «ملح بوتو»، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بحملات رقابة مشددة على مستوى المحافظات لسحبها من الأسواق.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن الوزارة تأكدت من أن أكياس الملح هي «مقلدة» لاسم ماركة شهيرة، حيث يحمل الاسم المقلد «ملح بوتو»، في حين أن الاسم الأصلي يختلف عنه في حرف واحد فقط في الاسم.

وأكدت المصادر، أنه تم التأكد من أن الملح غير صالح للاستهلاك، بعد تحليله والتأكد من مكوناته وعناصره.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المديريات بتشديد الرقابة على الأسواق وسحبه من الأسواق، بعد التأكد من أضراره.