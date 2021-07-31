ضبط مخبز يستخدم «ملح الدهانات» في إنتاج الخبز المدعم بالمنوفية

تمكنت حملة أقامتها مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، من ضبط كميات من الملح الصناعي المستخدم في الدهانات والطلاء، وذلك لغرض استخدامه في تصنيع الخبز البلدي المدعم، بقرية طبلوها التابعة لمركز تلا الواقعة بمحافظة المنوفية.

ونجحت الرقابة الصحية في ضبط الملح الصناعي المستخدم في تصنيع الخبز، وتم تحرير محضر جنحة أمن دولة طوارىء بالواقعة، وذلك بمعرفة إيهاب مجدي، مفتش الصحة بمركز تلا.

وقد أخطر قسم شرطة تلا مديرية أمن المنوفية بالواقعة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

قافلة طبية بقرية منشأة السلام بمركز تلا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

على صعيد مختلف، نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بحضور مدير إدارة تلا الطبية، قافلة طبية شاملة بقرية منشأة السلام التابعة لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة مع إتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية وهي؛ الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة.

وأضافت شفيق أنه قامت القافلة، خلال اليومين، بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1070 مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 79 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 13 حالة، وعمل الأشعة لعدد 15 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 15 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

ومما يذكر أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأقيمت ندوات عن أهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، وختان الإناث، وارتفاع ضغط الدم، وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات على القافلة.