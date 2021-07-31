انطلاق حفل توقيع رواية «جراح الروح» للإعلامي محمود الورواري

انطلق، منذ قليل، حفل توقيع ومناقشة رواية «جراح الروح» للكاتب والإعلامي محمود الورواري، والذي ينظمه مجموعة بيت الحكمة للثقافة بمبنى القنصلية الفرنسية بوسط البلد.

ويحضر الحفل نخبة من الكتاب والنقاد والشخصيات العامة، من بينهم الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور حسين حمودة الناقد الأدبي، والفنان سامح الصريطي وآخرون.

وبدأ الدكتور أحمد عبدالحميد، الناقد الأدبي كلمته قائلاً إن الرواية تدور في الفترة الزمنية من 2011 إلى 2013، وهي استكمال لرصد حركة النفوس لجيل ما بعد أحداث الربيع العربي 2011، وهي امتداد لرواية سابقة بعنوان «حالة سقوط».

يذكر أن محمود الورواري كاتب وروائي وإعلامي، صدر له العديد من الكتب، منها روايات «حالة سقوط، اجتياح، واختزال فى المسافة والسفر»، فضلا عن مسرحية «الخفافيش»، ومسرحية «وجع الأمكنة»، كما قدم برامج مختلفة على عدد من الفضائيات.

كما قدم «الورواري»، كتاب بعنوان «سلفيو مصر»، الذى صدر عام 2019 عن الدار المصرية اللبنانية، وتناول فيه، تاريخ الحركة السلفية فى مصر منذ نشأتها فى 1850، وحتى وقتنا الراهن، عارضا للفكر السلفي، وكيف توغل فى العقول المصرية وكيف انتشر، حيث ركز الكتاب على فترة السبعينيات من القرن الماضي، كونها الفترة التى تمخضت عن مجموعة من التيارات.