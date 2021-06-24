محمود الورواري يصدر رواية «جراح الروح» تزامنا مع معرض الكتاب

صدر عن دار بيت الحكمة للثقافة، أحدث مؤلفات الكاتب والروائي والإعلامي محمود الورواري، رواية جديدة بعنوان «جراح الروح»، وذلك قبيل افتتاح الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وتحكي الرواية، عن حكاية الأبناء، وسيجري طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته المقبلة بقاعة 2 جناح B22.

يذكر أن محمود الورواري كاتب وروائي وإعلامي، صدر له العديد من الكتب منها روايات «حالة سقوط، اجتياح، واختزال في المسافة والسفر»، فضلا عن مسرحية «الخفافيش»، ومسرحية «وجع الأمكنة»، كما قدم برامج مختلفة على عدد من الفضائيات.

كما قدم الورواري، كتاب بعنوان «سلفيو مصر»، الذي صدر عام 2019 عن الدار المصرية اللبنانية، وتناول فيه، تاريخ الحركة السلفية في مصر منذ نشأتها في 1850، وحتى وقتنا الراهن، عارضا للفكر السلفي، وكيف توغل في العقول المصرية وكيف انتشر؟ حيث ركز الكتاب على فترة السبعينيات من القرن الماضي، كونها الفترة التي تمخضت عن مجموعة من التيارات.

ويبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب، استقبال الجمهور ابتداءً من الخميس المقبل 1 يوليو، من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، يوميا عدا الجمعة، من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء.

وتشهد الدورة الحالية، التنسيق مع عدة جهات، أبرزها وزارة الدفاع ووزارة الصحة، كما تشهد تطبيق العديد من النظم الجديدة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، في تصريحات صحفية، أنّ المعرض يقام في 4 قاعات، وعلى مساحة إجمالية 40 ألف متر مربع، وتضم 756 جناحا، ووصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات، 1218 منها 823 ناشرا، و395 توكيلا، ويشارك به 25 دولة من 4 قارات.

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المنصة الرقمية للمعرض، التي تشمل جميع الخدمات التي تهم زوار المعرض، وبينها إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر، وكذلك الأنشطة والفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، التي تقام جميعها افتراضيا هذا العام، إضافة إلى حجز التذاكر المجانية لدخول المعرض عن طريق المنصة.