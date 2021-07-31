الرئيس الأفغاني يعلن إنهاء الحرب مع حركة طالبان في أفغانستان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غاني، إنهاء الحرب الجارية مع حركة طالبان في أفغانستان، وإحلال السلام الدائم والعادل في البلاد، عقب اجتماع تشاوري عقده الرئيس الأفغانى مع كبار الساسة في البلاد، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة وشعب أفغانستان في جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وانتهى الاجتماع إلى وضع حد للحرب الحالية بين حركة طالبان في أفغانستان والحكومة، وتبني سلام عادل ودائم، مع الإشارة إلى أن الحكومة الأفغانية، ضحت من أجل القضية وأنها ستواصل ذلك.

وأشاد المجتمعون بجهود المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية من أجل إحلال السلام، مؤكدين أن حماية وحدة الأراضي والبنية التحتية والقيم المشتركة والنساء وحقوق الآخرين، هو واجب الحكومة الأفغانية، وفقا لوكالة أنباء «خاما برس».

وأكدت الأطراف المشاركة في الاجتماع دعمهم لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، مطالبين بحشد جهود الشعب في مواجهة الجرائم والهجمات الإرهابية.

رئيس أفغانستان يعلن إنهاء الحرب في البلاد

فى السياق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة وشعب أفغانستان في جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار.

الأمم المتحدة تعلن التزامها بدعم الشعب

وأدان «جوتيريش» الهجوم الذي استهدف مجمع للأمم المتحدة في هرات بأفغانستان، وأسفر عن مقتل حارس من قوات الأمن الأفغانية وإصابة ضباط آخر، ولم يصب أي من أفراد الأمم المتحدة في الحادث، موضحًا أن عناصر مناهضة للحكومة نفذت الهجوم المستهدف لمداخل مبنى يحمل بوضوح علامات تدل على أنه تابع للأمم المتحدة.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و28 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 147 ألفًا و473 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و737 حالة وفاة.