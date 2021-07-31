حادث كوبري ترسا الجديد بالهرم: سقوط أجزاء من عقار أثناء إزالته

شنَّت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم السبت، حملة إزالات بمحور محمد أنور السادات «ترسا سابقا» بمنطقة الهرم، لإزالة عدد من العقارات المخالفة بالمنطقة، وأثناء عمليات الإزالات، سقطت أجزاء من أحد العقارات، على كوبري ترسا الجديد بالهرم، وهو ما لم يسفر عن خسائر بشرية أو إصابات، كما لم يتعرض جسم الكوبري لأي تلفيات.

حادث كوبري ترسا الجديد بالهرم

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العقار كريم 1، مكون من 11 طابقا كان من بين العقارات التي تم إخلاؤها تمهيدا لإزالتها كونه مخالفا، وتم فرض كردون أمني حول العقار بمعرفة الشرطة مع وضع علامات إرشادية تفيد بوجود أعمال إزالة وخدمات مرورية، تحسبا لسقوط أي كتل خرسانية أثناء عملية الإزالات.

وأثناء التنفيذ سقط جزء خرساني من العقار المخالف والكائن في نهاية المحور بالقرب من كوبري ترسا الجديد، وتسبب في تعطل حركة المرور بشكل جزئي، لعدة دقائق، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من رفع المخلفات، واستكمال عملية الإزالة، كما دفعت المرور بخدمات إضافية للتأكد من عودة الحركة المرورية لطبيعتها.

محور محمد أنور السادات

وأعلنت محافظة الجيزة، أنها تكثف جهودها للانتهاء من أعمال توسعة وتطوير محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، باعتباره طريقا مهما وجديدا يضاف إلى منظومة الطرق بالمحافظة، فضلا عن كونه بديلا لشارع الهرم خلال غلقه لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، وتضع المحافظة اللمسات الأخيرة لفتح محور السادات بداية من شارع خاتم المرسلين مرورا بـ«ترسا والمريوطية»، وصولا إلى محور المنصورية.

كما تم تجهيز أماكن لساحات انتظار وأرصفة مشاه، تجنبا لأي إعاقات مرورية، مع استمرارية التأكد من جاهزية أعمدة الإنارة بالمحور، وذلك وفق الجدول الزمني المُحدد للانتهاء من أعمال المحور من رصف وتوسعة وإزالة معقوقات بشكل كامل.