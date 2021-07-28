محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لفتح محور السادات 

تكثف محافظة الجيزة مجهوداتها لسرعة الانتهاء من الأعمال بمحور محمد أنور السادات، باعتبارة شريان مروري جديد يضاف إلى منظومة الطرق بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ، اللواء أحمد راشد، التجهيزات النهائية لفتح المحور بالكامل، بدءاً من شارع خاتم المرسلين مروراً بشارع ترسا والمريوطية، ووصولاً إلى محور المنصورية، ليكون البديل الأهم خلال تنفيذ أعمال غلق لشارع الاهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وقد عاين المحافظ خلال جولتة نسب تنفيذ طبقة الرصف بالقطاع الأخير من المحور بدءاً من طريق المنصورية بالاتجاه المؤدي إلى كوبري المريوطية الطائر، مشدداً على رئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، ووضع أعمدة الإنارة، وتحديد أماكن الدوران للخلف، لإجراء التنسيق العام لذلك القطاع خلال أسبوع على الأكثر.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورصف شارع زغلول، للبدء في تحديد مسارات السير والجزيرة الوسطى للطريق وأماكن الدورانات للسيارات لتتكامل المنظومة المرورية بالقطاع.

كما تفقد المحافظ مشروع إقامة وتطوير كباري المشاة والسيارات بترعة المريوطية، والتي قاربت على الانتهاء، موجهاً مدير مديرية الإسكان بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة، والتأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه بدون أي ملاحظات لما لتلك الكباري من أهمية في نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية، مشدداً على ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري، ليتماشى مع النسق العام للطريق.

وخلال الجولة، وجه المحافظ حي الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقه، وإزالة العوائق بمسار الطريق، لتحقيق السيولة المرورية، مع إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.

كما تفقد راشد أعمال رصف شارع ترسا، بدءاً من تقاطعه مع شارع المريوطية، أسفل الكوبري، وبطول 1100 متر، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال، وشدد على مدير مديرية الطرق بإصلاح أي قطاعات معيبة في طبقة الرصف بشارع ترسا، نظراً لأعمال التوسعة والإنشاءات، وإزالة العوائق خلال المرحلة الماضية، حيث اطمأن المحافظ على نسب إزالة عدد من العقارات التي تعيق مسار الطريق بشارع ترسا، مشدداً على رئيس حي الطالبية بمضاعفة العمل لسرعه الانتهاء وفتح مسار الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف علي أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفه المشاه لتسهيل حركة المترددين على الطريق وتلاشي اى اعاقات مرورية .وأختتم محافظ الحيزة جولته بتفقد كوبرى ترسا الجديد وشارع خاتم المرسلين موجها بالتأكد من كفاءة أعمدة الانارة بطول الطريق حيث من المتوقع ان يشهد كثافات مرورية بالمرحلة المقبلة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم واشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمد نور رئيس حي العمرانية .