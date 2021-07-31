نائب رئيس جنوب السودان: مستعدون للعب دور الوساطة في أزمة سد إثيوبيا

قال جيمس واني إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، إن هناك مستوى عالٍ جدًا في التعاون بين مصر وجنوب السودان في العديد من المجالات المختلفة سواءً في التعليم أو الصحة أو المياه أو الكهرباء، كما جرى الاتفاق مع المسؤولين في مصر على ضخ استثمارات وغيرها من أطر التعاون بين البلدين، وذلك خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

وتحدث «إيجا» عن التحديات التي تواجه دولة جنوب السودان، فأوضح أن التحديات تكمن في تدريب الكوادر سواء فنيًا أو إداريًا، كذلك يرغب في عقد شراكة اقتصادية مع مصر بمختلف النقابات، كما ذكر أن الشهر الماضي بدأ معرض دولي في عاصمة جنوب السودان «جوبا» من المقرر أن يُعقد سنويًا، تباع فيه منتجات مصرية وأخرى من جنوب إفريقيا، كما ذكر أنه كان طالبًا في جامعة الزقازيق منذ 30 عامًا.

وأشار نائب رئيس جنوب السودان، إلى أنه في الماضي، كانت تشهد جنوب السودان حرب أهلية، لكن الآن أصبح هناك اتفاقية سلام، وأصبح الاستقرار موجودًا والأمر الآن على ما يرام، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد جنوب السودان للعب دور الوساطة في ملف السد الإثيوبي، «إحنا نرغب أن لا يكون هناك تدهور في العلاقات بين الدول، وإذا رأينا أن هناك تدهورًا مستعدين نقف في النص عشان نعمل حوار ونقرب وجهات النظر».

وأشار إلى أنه يرغب في الاستفادة من الخبرات المصرية في ملف الري بالدلتا المصرية حيث يتم توفير المياه، ويوجد موظفون من جنوب السودان يجري تدريبهم على هذا الإطار، كما تحدث عن جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»، فلفت إلى أن هناك 175 حالة وفاة و1600 إصابة بالفيروس، لكن الكثيرين تعافوا، معلنًا في الوقت ذاته رغبته في الشراكة مع التعليم العالي في مجالات البترول والهندسة والاتصال والاقتصاد والتجارة.