كاتبة تونسية: «يارب الرئيس قيس سعيد يمشي على نفس خطى مصر»

قالت سعاد محمد، كاتبة صحفية من تونس، إن جماعة الإخوان في تونس لم تتعلم من أخطائها السابقة، وقامت بالكثير من الأخطاء على الساحة السياسية التونسية، أدت إلى زيادة الاحتقان ضدهم من قبل الشعب، ما أثر بدوره على زيادة وعي الشعب التونسي تجاههم، وباتوا يفهمون الوضع جيدا، «الرئيس التونسي واعٍ وفاهم الدستور، وأكيد مش هيعمل أي حاجة مش في صالحه».

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن المخططات الإخوانية في تونس هي مخططات سيئة، وتحاول حركة النهضة في تونس، إلهاء الشارع التونسي عن الفساد الذي يرتكبوه داخليا.

وأوضحت أن الشعب التونسي، سأم من كثرة الأحزاب في البلاد، التي بات أغلبها بلا جدوى، وتسببت مثل تلك الأحزاب في سوء الأوضاع الداخلية بالدولة التونسية.

وأكدت أن القوات المسلحة، لم يحدث بينها وبين الشعب، أية مصادمات حتى الآن أو حتى على مؤسسة الشرطة، وحاول أعضاء جماعة الإخوان، تقديم رشاوى للجيش التونسي، من أجل الوقوف بصفوفهم، ولكنهم رفضوا تماما، «قالوا إحنا بنمثل القانون، وتونس بالنسبة لينا أهم من أي حد تاني، والشرطة والجيش حتى الآن الأمور معاهم كويسة».

واختتمت بقولها: «يارب الرئيس قيس سعيد يمشي على نفس خطى مصر، وتخيلوا الواحد ينام ويصحى يلاقي 100 حزب جديد ظهر، الشعب زهق».