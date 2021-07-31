نائبة: زواج القاصرات في الثانوية «جريمة» ومشكلة كبيرة

علقت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على اكتشاف عدد من حالات زواج القاصرات، خلال امتحانات الثانوية العامة، بعد ظهور أعراض الحمل والولادة عليهن، موضحة أننا أمام مشكلة وقضية كبيرة تعتبرها بمثابة «جريمة»، التي ما زالت ترتكب في حق الفتيات.

وقالت «عبلة»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم السبت، إن خطورة الأمر لا تقف عند هذا الحد، فتلك القضية ينتج عنها الكثير من المشكلات الأخرى التي تؤثر بالسلب على هذا المجتمع، موضحة أن ما يدل على مدى خطورتها هو قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه بضرورة سرعة إصدار تشريعات قانونية تساعد في الحد من تلك الظاهرة.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن تلك الظاهرة كانت متواجدة في السابق ببعض المحافظات الحدودية، أما الآن فنرى الكثير من الفتيات بكل المحافظات تقريبا معرضة للأمر نفسه، كاشفة أنها تقدمت في السابق بقانون يمنع زواج القاصرات وأحيل هذا القانون للحكومة، التي بدورها أعادت القانون إلى مجلس النواب بعد مراجعته، بعد أن أبدت بعض الملاحظات عليه، التي كان من بينها تغيير اسم القانون من «زواج القاصرات» إلى «منع زواج الأطفال».

وأعلنت أنها تتوقع أن يُعرض هذا القانون للمناقشة بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مع بداية انعقاد الدور المقبل من جلسات مجلس النواب، موضحة في الوقت ذاته أن التشريع وإصدار قوانين تجرم هذه الظاهرة لن تقضي عليها، بل يجب أن يكون هناك آلية لمحاربة تلك القضية، من خلال إستراتيجة تنفذها كل الجهات المعنية.