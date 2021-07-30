جامعة طنطا.. علاج مجاني وندوات لمحاربة زواج القاصرات وختان الإناث

تشارك جامعة طنطا في مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية لعلاج الحالات المرضية، الى جانب قوافل للتوعية بأضرار ختان الإناث وزواج القاصرات.

جامعة طنطا.. قوافل طبية لعلاج أهالي القرى

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في تصريح صحفي، إن الجامعة تواصل تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

وأوضح أن هناك تنسيقا مع محافظة الغربية لتنظيم تلك القوافل الطبية، وآخرها قافلة طبية إلى قرية حانوت التابعة لمركز زفتى وهو المركز الذي تم اختياره ضمن المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، مشيرا إلى أن القوافل الطبية يشارك فيها نخبة كبيرة من أطباء الجامعة في جميع التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 1139 حالة من أهالى القرية.

جامعة طنطا.. محاربة زواج القاصرات وختان الإناث

وأكد الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة لا تتدخر جهدا في خدمة اهالينا في القرى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أن دور جامعة طنطا فى مبادرة «حياة كريمة»، متعدد في مجالات مختلفة، سواء قوافل طبية أو تنموية شاملة يتم توجيهها إلى القرى الأكثر احتياجا كما تنظم دورات للتدريب المهني والتي يتم خلالها تعليم المتدرب إحدى الحرف، إلى جانب حملات توعوية لمناهضة ختان الإناث ومخاطره بقرى المحافظة، وأيضا إطلاق حملة لمنع زواج القاصرات والتحذير من آثارة الاجتماعية والاقتصادية و رفع الوعى بقانون الطفل وسن الزواج، وحماية الأسر.