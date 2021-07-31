الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة في منطقة المتوسط: يستمر أسبوعين

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن منطقة المتوسط تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من كل عام.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة على تونس وجنوب إيطاليا واليونان ومصر وليبيا وجنوب تركيا، حيث أدى هذا الارتفاع إلى اندلاع الحرائق في الغابات التركية، وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوعين كاملين، تبعا لآخر التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتشهد البلاد، وفق خبراء الهيئة، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 30 26

الإسكندرية 34 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 26

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.