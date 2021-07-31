ميري عن استجابة السيسي للطفلة الفلسطينية: الرئيس أب وأخ للجميع

أشاد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة الأسرة الفلسطينية وتوجيهاته بسرعة سفر طفلتهم إلى القاهرة وعلاجها، حيث من المقرر أن تغادر الطفلة قطاع غزة إلى القاهرة، الأحد، عبر معبر رفح البري.

وقال «ميري»، خلال حواره في برنامج «مانشيت»، مع الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، إن الجميع اعتاد من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله للحكم أنه أب وأخ لكل الشعب المصري، وليس جديدا عليه الاستجابة لمناشدة الطفلة الفلسطينية ويأمر بعلاجها فورًا في مصر.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن المواقف الإنسانية لا تفارق الرئيس السيسي دائما وأبدًا، والشعب المصري تعوَّد عليها، وأعتقد أن الشعب الفلسطيني أيضًا اعتاد هذه المواقف، لأن موقف مصر من فلسطين أزلي وأبدي ومساند دومًا ودائما للشعب الفلسطيني.

كما تحدث رئيس تحرير «الأخبار»، عن منظومة الشكاوى الحكومية، حيث قال «لو شوفنا منظومةالشكاوى طول السنة اللي فاتت هنلاقيها منظومة ناجحة جدًا، مفيش شكوى يقدمها أي مواطن إلا ويتم فحصها والرد عليها ولو كانت شكوى كيدية، بنطالب المواطن ميعملوش شكوى إلا لما يكون شكوى حقيقة».

وتابع: «مش عاوزين نضيع وقت الناس اللي بتفحص الشكاوى، فيه مئات الآلاف من الشكاوى تصل ومئات الآلاف يتم فحصها، فيه اهتمام كبير سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بأن أي شكوى لا بد من فحصها والرد عليها».