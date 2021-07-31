عينات البنكنوت الجديد.. الرئيس يوجه بتطوير القطاع المصرفي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري وذلك أثناء الاطلاع على عينات من البنكنوت الجديد.

عينات من البنكنوت الجديد

واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمَّنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد المقرر إصداره في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن طارق عامر أوضح أيضاً نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، ما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقاً لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

الأداء الحكومي

كما أكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليارات دولار.

الاقتصاد المصري

وفى نفس السياق، قال أحمد عبدالسلام، خبير اقتصادي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة تكثِّف جهودها لتنمية الاقتصاد المصري وتعزيز جهودها لمجبابهة التحديات المختلفة، خاصة بعد اطلاع الرئيس اليوم على عينات البنكنوت الجديد من قبل محافظ البنك المركزي.