رسالة مؤثرة من الطفلة «بيان» للرئيس السيسي بعد قرار علاجها: «بدي أطيب»

أبدت عائلة الطفلة الفلسطينية «بيان»، التي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة والدها لعلاجها من مرض جلدي نادر، سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، بعد معاناتهم منذ 7 سنوات من إصابة ابنتهم.

والد الطفلة: الفحوصات في غزة لم تسفر عن أي نتيجة

وقال والد الطفلة، خلال لقاء على شاشة قناة extra news، من غزة، إنّ ابنته مريضة بمرض جلدي مزمن منذ 7 سنوات تقريبا، حيث أصيبت بعد سنة من والدتها، ولكن لا يوجد طبيب في قطاع غزة استطاع تشخيص هذا المرض، وأغلب الأطباء قالوا إنّه عبارة عن مرض جلدي أو حساسية مزمنة أو صدفية أو إكزيما، والفحوصات في غزة لم تسفر عن أي نتيجة.

وأضاف: «إحنا عملنا مناشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الاستجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الله يجزيه خير الجزاء، ولبى النداء وأمر فورا بعلاج بيان ابنتي في مصر، وعند سماعنا للخبر أفرح صدورنا وأثلج صدورنا، ومن فرح البنت بكت بكاءً شديدًا، وأمها عانت معها معاناة كبيرة وأنا أيضا».

والدة بيان: الرئيس السيسي أخونا وأبونا.. وفرحي لا يوصف

من جانبها، عبرت والدة الطفلة عن فرحتها الشديد بعلاج ابنتها في مصر، قائلة: «فرحي لا يوصف، وبشكر الرئيس السيسي شكر لا حدود له، هو أخونا وأبونا، وهو أهل للخير دائما، وربنا يعطيه الصحة ويبارك فيه».

وتابعت: «أنا كُلي امل في الله والأطباء المصريين في إنهم يشخصوا حالتها ونلاقي علاج لها وتشفى من هذا المرض».

الطفلة بيان: نفسي أروح مصر عشان أطيب

وقالت الطفلة بيان إنها تبلغ من العمر 7 سنوات، متابعة: «هاجي مصر عشان أتعالج، وأقول للرئيس المصري شكرا، كنت نفسي أروح مصر، وبدي أطيب».

جدة الطفلة: الرئيس السيسي رفع راسنا

وأشادت جدة الطفلة بقرار الرئيس السيسي بعلاج حفيدتها قائلة: «أشكره ألف شكره، الله يرضى عليه ويرفع راسه زي ما رفع رؤوسنا».