«س و ج» عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2021-2022

كشفت جمعية أصحاب المدارس الخاصة عن كل التفاصيل المتعلقة بزيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أن الزيادة تتم وفق الكتب الدورية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أن عملية تحويل الطلاب إلى المدارس الحكومية تتم وفق إخطار كتابي والكثافة الطلابية.

هل يتم زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد؟

أكد المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة تتم وفق الكتاب الدوري الوزاري والزيادات السنوية المقررة، الخاص بالمصروفات.

كم تصل نسبة زيادة المصروفات الخاصة؟

_الزيادة تصل إلى 25% للمصروفات أقل من 2000 جنيه.

_و20% للمصروفات من 2000 إلى 3000 جنيه.

_وستكون 15% للمصروفات من 3000 إلى 5000 جنيه.

_وستكون 10% للمصروفات من 5000 إلى 10000 جنيه.

_وستكون 7% للمصروفات التي أكثر من 10000 جنيه.

وماذا عن آلية السماح للمعلمين بالتدريس في المدرسة؟

لا يتم التدريس في المدارس الخاصة، دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وماذا عن آلية تحويل الطلاب للمدارس الحكومية؟

أكدت مذكرة المدارس الخاصة للجنة التعليم والتي قدمتها جمعية أصحاب المدارس الخاصة لمجلس النواب على ضرورة عدم السماح للطالب بالتحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها إلى أي مدرسة حكومية، دون النظر إلى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية.

هل يحتاج التحويل إلى إخطار كتابي؟

أكدت جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنه في حالة عدم إخطار المدرسة الخاصة كتابياً من ولي الأمر برغبته في تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية حتى 15 أغسطس من كل عام، يعتبر الطالب مقيدا بالمدرسة الخاصة.

على أساس يتم زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة؟

تتم الزيادة في حالة تحقيق المدرسة خسائر مالية في الميزانية السنوية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، ويجري تحديد مدة زمنية لبحث إعادة تقييم المصروفات.