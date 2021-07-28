ننشر شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022

كشف المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، عن شرائح زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2022، لافتا إلى أن جميع المدارس الخاصة، أنهت كافة استعداداتها النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

وأوضح «علام» أن جميع المدارس الخاصة، تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وقال رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2022، طبقا للكتاب الدوري الوزاري والزيادات السنوية المقررة، الخاص بالمصروفات، تتمثل في:

ـ المصروفات أقل من 2000 جنيه ستكون الزيادة 25%.

ـ المصروفات من 2000 إلى 3000 جنيه ستكون الزيادة 20%.

ـ المصروفات من 3000 إلى 5000 جنيه ستكون الزيادة 15%.

ـ المصروفات من 5000 إلى 10000 جنيه ستكون الزيادة 10%.

ـ المصروفات التي أكثر من 10000 جنيه ستكون نسبة الزيادة 7%.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم، ستقوم بتحديد شكل سير الدراسة في العام الجديد سواء الحضور أو «أون لاين»، قائلا: «مستجدات فيروس كورونا ستحدد بشكل كبير ملامح العام الدراسي الجديد 2022».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أقر ببداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وكشف شوقي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021-2022، سواء كان حضورا منتظما أو عبر الإنترنت «أون لاين»، موضحا أنه طبقاً للجدول للعام الدراسي الجديد فإن السنة الدراسية من المفترض أن تكون نظامية بحضور مدرسي ونظام مستقر، إلا لو اقتضت الضرورة غير ذلك.