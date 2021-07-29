6 مطالب لـ«المدارس الخاصة» بشأن العام الدراسي الجديد.. منها المصروفات والتحويل

منذ إعلان وزارة التربية والتعليم، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، الذي يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، تشهد محركات البحث تساؤلات من قبل الكثير من أولياء الأمور عن كل ما يخص المدارس الخاصة 2022، سواء فيما يتعلق بإجراءات التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أو مصروفات المدارس الخاصة 2022.

إجراءات التحويل إلى المدارس الخاصة 2022

وفيما يتعلق بإجراءات التحويل أو مصروفات المدارس الخاصة 2022، فقد وردت ضمن حزمة مطالبات قدمها الدكتور المندوه الحسيني رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، أمام لجنة التعليم في مجلس النواب، وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات المتعلقة بالمدارس الخاصة 2022.

هل يحق للطالب التحويل من المدرسة الخاصة؟

- يحق للطالب التحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها إلى أي مدرسة حكومية ولكن بشرط النظر إلى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية.

- في حالة عدم إخطار المدرسة الخاصة كتابيا من ولي الأمر بالرغبة في تحويل الطالب حتى يوم 15 اغسطس من كل عام في هذه الحالة يعتبر الطالب مقيدا بالمدرسة الخاصة وعلى ولي أمر الطالب الوفاء بسداد المصروفات المقررة.

هل يجوز للمدرس أن يعمل في مدرسة خاصة أخرى؟

لا يجوز للمدرس العمل بأي مدرسة أخرى إلا بعد استلام إخلاء طرف من المدرسة التي قامت باستصدار التصريح مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم.

ويتواصل الحديث عن إجراءات التحويل ومصروفات المدراس الخاصة 2022 ومنها سؤال يقول:

هل للمدرسة زيادة المصاريف حال تحقيق خسائر مالية في الميزانية؟

- من حق المدرسة أن تتقدم ببحث لإعادة تقييم المصروفات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة حال تحقيقها لخسائر مالية في الميزانية السنوية، كما أنه للمدارس الخاصة تحديد مدة زمنية محددة للبت في بحوث إعادة تقييم المصروفات.

متى تعتبر الزيادة نافذة؟

- في حالة التأخر في البت في البحث المقدم لإعادة تقييم المصروفات عن 3 أشهر، فإنه في ذلك الحالة تُعتبر الزيادة نافذة ويحق للمدرسة تحصيلها.

مصروفات المدارس الخاصة 2022

وبعيدا عن إجراءات التحويل إلى المدارس الخاصة 2022 فهناك سؤال يقول: ما هي شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022؟

وأجاب عنه المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، موضحا أنه طبقا للكتاب الدوري الوزاري والزيادات السنوية المقررة، الخاص بالمصروفات، فإنها تتمثل في:

ـ المصروفات أقل من 2000 جنيه ستكون الزيادة 25%.

ـ المصروفات من 2000 إلى 3000 جنيه ستكون الزيادة 20%.

ـ المصروفات من 3000 إلى 5000 جنيه ستكون الزيادة 15%.

ـ المصروفات من 5000 إلى 10000 جنيه ستكون الزيادة 10%.

ـ المصروفات التي أكثر من 10000 جنيه ستكون نسبة الزيادة 7%.