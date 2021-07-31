وزير الخارجية: نتطلع للارتقاء بعلاقتنا مع الجزائر لمجالات أرحب وأوسع

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية الجزائرية تُمثل أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية مصر العربية، ونتطلع لاستمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدولتين، والعمل في الدوائر العديدة التي تجمعنا سواء الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي أو دول عدم الانحياز.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة ، أنه يتمنى استمرار التنسيق المصري الجزائري الدائم في كافة المحافل الدولية، ووجود أرضية مشتركة تجعل هذه العلاقة لما لها تأثيرها في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقتنا.

وأشار وزير الخارجية، إلى ضرورة التركيز على الارتقاء بالعلاقات الثنائية و الوصول بها إلى مجالات أرحب وأوسع سواء كانت النطاق السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي: «أود مرة أخرى أن أرحب بمعالي الوزير، وإن شاء الله نستمر في تواصل الكثيف فيما بيينا، و هذا ما اتفقنا عليه».