وزير الخارجية ونظيره الجزائري يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب شكري - في مستهل مؤتمر صحفي مشترك عقده ونظيره الجزائري في ختام مباحثاتهما مساء اليوم السبت بقصر التحرير- بالوزير لعمامرة الذي يقوم بأول زيارة له إلى مصر، معربا عن تهنئته للوزير الجزائري لتوليه - مرة أخرى - حقيبة الخارجية في الحكومة الجزائرية.

وقال وزير الخارجية إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري أعقبها جلسة أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين؛ حيث جرى تناول سبل تعزيز العلاقات وأبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف شكري أنه جرى الاتفاق على استمرار التشاور والاتصالات؛ بما يعود بالنفع على شعوبنا وعلى الاستقرار في المنطقتين العربية والأفريقية.