شكري: نتطلع لمساهمة منتدى الحوار الليبي في خروج البلاد من أزمتها

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تسعى لاستعادة استقرار ليبيا وسيادتها والحفاظ على مقدراتها لصالح الشعب الليبي الشقيق، «نحن الآن في مرحلة تفاؤل بأن يؤدي منتدى الحوار الليبي وعناصره، وهي مكتمله، إلى خروج ليبيا من أزمتها بتحقيق الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، بحيث يصبح هناك حكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب الليبي».

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري في قصر التحرير، «نسعى أن يساهم منتدى الحوار الليبي في تعزيز مؤسسات الدولة الليبية، وتقديم خدمات للشعب الليبي، وتحقيق الاستقرار والأمن وسيادة الأراضي الليبية، وخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتعامل مع قضية الميليشيات، والعمل على تعزيز الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، ونتطلع لاستمرار التفاعل مع الأشقاء في ليبيا».