شكري: فتح الطريق الساحلي في ليبيا يساعد على نجاح الاستحقاق الانتخابي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن فتح الطريق الساحلي في ليبيا مؤشر جيد لحوار ومصالحة «ليبية - ليبية»، تعزز من فرص نجاح الاستحقاق الانتخابي ووضع ليبيا على الطريق الصحيح، لاستعادة استقرارها والقضاء على التهديد الإرهابي والعمل من خلال دائرتها المباشرة المتمثلة في دول الجوار «مصر وتونس والجزائر وأيضًا السودان وتشاد».

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري من قصر التحرير، «نحتاج إلى التعاون بين هذه الدول في تلك المنطقة لما تشهده من اضطراب وما تشهده من تحديات لتدعيم الدولة الوطنية وعملها من أجل مصلحة الشعوب»، موضحًا أن كل خطوة إيجابية ستجد دعمًا ومؤازرة من مصر والجزائر وبقية دول الجوار، مؤكدًا أن مصر بصدد تفعيل الآليات الداعمة للأشقاء في ليبيا، من خلال مجموعة دول الجوار «مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد».

وتابع: «نستطيع أن نؤكد اهتمامنا بالأوضاع في ليبيا من أجل مصلحة الشعب الليبي، وليس هذا فقط وإنما اهتمامنا باستعادة ليبيا لاستقرارها، بعد الآثار السلبية التي ترتبت على دولنا من حالة عدم الاستقرار واتساع رقعة المصالح لأطراف غير إقليمية أو غير متصلة بشكل مباشر بالدول، ومحاولة التأثير عليها، واتساع رقعة التنظيمات الإرهابية التي اتخذت قواعد لها في عدد من الأراضي الليبية».