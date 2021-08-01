أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 1-8-2021 مقابل الجنيه

يسعى عدد كبير من المواطنين لمتابعة أسعار العملات في مصر، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.54جنيه للشراء، و18.75جنيه للبيع، و18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 18.52للشراء، و18.73 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.99 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجّل نحو 21.72 جنيه للشراء، و21.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 21.71 للشراء، و21.99 جنيه للبيع.