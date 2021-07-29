سعر اليورو اليوم الخميس 29-7-2021 في البنوك المصرية

يتابع الكثير من المواطنين بشغف أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية، لذلك تزداد عمليات البحث بشكل يومي حول سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، في مستهل المعاملات.

وفي الإطار، تستعرض سعر اليورو اليوم الخميس في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، في السطور التالية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي، 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.47 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري ، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع..

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.